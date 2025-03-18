Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets uzatmada güldü!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 144-137 mağlup etti.
NBA'de Houston Rockets sahasında Philadelphia 76ers'ı konuk etti.
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün sadece 22 dakika süre aldığı maçın son anlarına damga vurdu.
MİLLİ YILDIZ UZATMAYA GÖTÜRDÜ
Alperen, 76ers'ın 131-129 önde olduğu anda Jabari Smith'in kaçırdığı serbest atışta ribaundu alıp basketi yaptı ve maçı uzatmaya götürdü.
Houston Rockets uzatmadaki iyi oyununun ardından maçı 144-137 kazanmayı başardı.
TRIPLE DOUBLE'IN KIYISINDAN DÖNDÜ
Alperen Şengün, 22 dakikada 13 sayı, 11 ribaunt ve 5 asistle oynadı.
Milli oyuncumuzun özellikle aldığı 7 hücum ribaundu galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Rockets'ta Jabari Smith ve Jalen Green 30'ar sayıyla yıldızlaşırken, Dillon Brooks da 25 sayılık katkı verdi.
76ers'ta Quentin Grimes'ın 46 sayı, 13 ribaunt ve 4 asistlik tarihi performansı galibiyete yetmedi.
Houston Rockets normal sezondaki 44. galibiyetini alırken, Philadelphia 76ers ise 45. yenilgisini yaşadı.
NBA'de gecenin diğer sonuçları şu şekilde:
Miami Heat 95-116 New York Knicks
Indiana Pacers 132-130 Minnesota Timberwolves
Detroit Pistons 127-130 New Orleans Pelicans
Chicago Bulls 111-97 Utah Jazz
Denver Nuggets 114-105 Golden State Warriors
Toronto Raptors 89-129 Phoenix Suns
Memphis Grizzlies 122-132 Sacramento Kings
Washington Wizards 97-112 Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs 109-125 Los Angeles Lakers
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