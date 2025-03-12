NBA'de Cleveland Cavaliers durdurulamıyor: Üst üste 15. galibiyet!
Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Brooklyn Nets'i 109-104 mağlup etti.
Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 109-104 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı.
NBA'de 4 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Nets'i 5 sayı farkla yendi.
Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, Jarrett Allen ise 23 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.
Nets'te Cam Thomas'ın 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
HALIBURTON'IN OYUNU GALİBİYETİ GETİRDİ
Indiana Pacers konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 115-114 yendi.
Tyrese Haliburton'un maçın bitimine 3 saniye kala sergilediği 4 sayılık oyunu, Pacers'a Bucks karşısında tek sayı farkla galibiyeti getirdi.
Maçın tamamlanmasına 3 saniye kala 114-111 geride olan Pacers'ta Haliburton, başarılı üçlük atışta aldığı faul ve serbest atıştan kaydettiği sayıyla takımını galibiyete taşıdı.
Pacers'ta Pascal Siakam, 25 sayı atarken Haliburton ise 14 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 19 sayı ve 17 ribaunt, Brook Lopez, 23 sayı kaydetti.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 109-104
Detroit Pistons-Washington Wizards: 123-103
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 115-114
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 127-120
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