NBA'de Detroit Pistons durdurulamıyor: Üst üste 8. galibiyet!
Detroit Pistons, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi sahasında ağırladığı Boston Celtics'i 117-97 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.
NBA'de 9 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nda Pistons, konuk ettiği Celtics'i 20 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sekiz maça çıkardı.
Pistons'ta Malik Beasley 26 sayı, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asistle oynadı.
Celtics'te ise Jayson Tatum, 27 sayı kaydetti.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN 9 SAYI, 11 RİBAUNT
Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 118-106 yendi.
Rockets'ta Amen Thompson 25 sayı, Jalen Green 21 sayı ile oynarken milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 11 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla galibiyete katkı verdi.
Spurs'ta Keldon Johnson ve Stephon Castle, 22'şer sayı kaydetti.
ADEM BONA'DAN 5 SAYI, 5 RİBAUNT
New York Knicks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 110-105 mağlup etti. Knicks'te Jalen Brunson 34 sayı ve Mikal Bridges, 28 sayı attı.
Üst üste 9. maçını kaybeden 76ers'ta Tyrese Maxey 30 sayı, Kelly Oubre 27 sayı, Paul George ise 25 sayı kaydetti.
76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 5 sayı, 5 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-Boston Celtics: 117-97
Indiana Pacers-Toronto Raptors: 111-91
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 110-105
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 121-129
Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 121-129
Miami Heat-Atlanta Hawks: 131-109
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 117-122
Utah Jazz-Sacramento Kings: 101-118
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 118-106
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