LeBron James NBA tarihine geçti: Bunu yapan ilk oyuncu oldu!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:08

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:11

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, NBA tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. James, normal sezon ve play-off toplamında 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

40 yaşındaki yıldız, dün gece New Orleans Pelicans karşısında oynanan ve Lakers'ın 136-116 kazandığı mücadelede ilk çeyrekte attığı üç sayılık basketle bu tarihi başarıya ulaştı. Karşılaşmaya 49 bin 999 sayı ile başlayan James, maçı 34 sayıyla tamamlayarak toplamda 50 bin 033 sayıya ulaştı.

Lakers'ta Luka Doncic, 30 sayı, 15 asist ve 8 ribaundla etkili bir performans sergilerken, Jaxson Hayes de 19 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.

Pelicans cephesinde ise beş oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, takımın en skorer ismi 37 sayı ve 6 asistle Zion Williamson oldu. Trey Murphy ise maçı 19 sayıyla tamamladı.

ARADAKİ FARKI AÇTI

LeBron James, bu başarısıyla toplam sayı listesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. NBA efsanelerinden Kareem Abdul-Jabbar, 44 bin 149 sayıyla ikinci sırada yer alırken, en yakın aktif oyuncu ise Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant (35 bin 225) olarak öne çıkıyor.

Ayrıca James, normal sezonda 41 bin 871 ve playofflarda 8 bin 162 sayı kaydederek her iki kategoride de NBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Öte yandan, James daha önce Play-In Turnuvası ve NBA Kupası maçları da dahil edildiğinde 50 bin sayı barajını geçmişti. Ancak NBA, bu organizasyonlarda atılan sayıları resmi istatistiklere dahil etmiyor.

Gecenin diğer sonuçları şu şekilde:

Houston Rockets 102-115 Indiana Pacers

Toronto Raptors 114-113 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 127-121 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 114-102 Sacramento Knicks

Cleveland Cavaliers 139-117 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 112-126 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 113-127 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 117-119 Phoenix Suns