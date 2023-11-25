Alperen Şengün yıldızlaştı, Rockets kazandı!
NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 21 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistle oynadığı karşılaşmada Houston Rockets, konuk ettiği Denver Nuggets'ı 105-86 mağlup etti.
NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği maçta Nuggets'ı yendi. Jalen Green 25 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Fred VanVleet ise 17 sayı, 6 ribaunt ve 11 asistle galibiyete katkı sağladı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 38 sayı ve 19 ribauntluk "double-double"ı ile Kentavious Caldwell-Pope'un 20 sayı ve 3 asistlik katkısı kazanmak için yeterli olmadı. Rockets böylece, son şampiyon Nuggets ile bu sezonki ikinci karşılaşmasından da üstün ayrıldı.
3 OYUNCUDAN 101 SAYI
Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ve Brook Lopez 3'lüsünün 101 sayı atarak yıldızlaştığı maçta Washington Wizards'ı 131-128 yendi.
Bucks'ta Lopez 39 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist, Lillard 31 sayı, 7 ribaunt ve 10 asist, Antetokounmpo ise 31 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynadı.
Wizards'ta Jordan Poole 26 sayı ve 7 asist yaparken, Tyus Jones ve Kyle Kuzma skora 22'şer sayılık katkı verdi.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Boston Celtics: 113-96
Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 89-110
New York Knicks-Miami Heat: 100-98
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 121-108
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-124
Houston Rockets-Denver Nuggets: 105-86
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 131-128
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 136-113
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 118-112
Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-116
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