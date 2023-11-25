Alperen Şengün yıldızlaştı, Rockets kazandı!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 25.11.2023 - 11:54

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi. Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilediği maçta Nuggets'ı yendi. Jalen Green 25 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Fred VanVleet ise 17 sayı, 6 ribaunt ve 11 asistle galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 38 sayı ve 19 ribauntluk "double-double"ı ile Kentavious Caldwell-Pope'un 20 sayı ve 3 asistlik katkısı kazanmak için yeterli olmadı. Rockets böylece, son şampiyon Nuggets ile bu sezonki ikinci karşılaşmasından da üstün ayrıldı.

3 OYUNCUDAN 101 SAYI

Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard ve Brook Lopez 3'lüsünün 101 sayı atarak yıldızlaştığı maçta Washington Wizards'ı 131-128 yendi.

Bucks'ta Lopez 39 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist, Lillard 31 sayı, 7 ribaunt ve 10 asist, Antetokounmpo ise 31 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Wizards'ta Jordan Poole 26 sayı ve 7 asist yaparken, Tyus Jones ve Kyle Kuzma skora 22'şer sayılık katkı verdi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Boston Celtics: 113-96

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 89-110

New York Knicks-Miami Heat: 100-98

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 121-108

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-124

Houston Rockets-Denver Nuggets: 105-86

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 131-128

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 136-113

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 118-112

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 106-116