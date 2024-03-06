Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!
Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği karşılaşmada tarihi bir performansa imza attı. Şengün maçı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk performansla tamamladı.
NBA'de Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Maça milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün istatistikleri damga vurdu.
Müsabakayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekoru da kırmış oldu.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN KARİYER VE NBA REKORU
Sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kıran Alperen Şengün, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç oyuncu oldu.
NBA'DE EN ÇOK SAYI ATAN TÜRK BASKETBOLCU OLDU
Öte yandan Alperen Şengün attığı 45 sayı ile NBA'de en çok sayı atan Türk basketbolcu ünvanını eline geçirdi. Önceki Rekor 43 sayı ile Mehmet Okur'a aitti.
Son olarak Alperen Şengün, Yao Ming'den beri bir Houston Rockets pivotunun en çok sayı attığı maçı geride bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir için yeni anket sonuçları
- AKP'li başkan fuhuştan tutuklandı!
- Ankara, İstanbul ve İzmir’de son durum ne?
- Sadettin Saran adaylık kararını açıkladı
- Naci Görür'den kritik açıklama!
- Bu sefer de seçim tarihini karıştırdı!
- Özgür Özel'den 'seçim' mesajı!
- İBB’den Ramazan’da 200 bin aileye destek
- Galatasaray'dan 3 isme suç duyurusu!
- Hatice Teyze'ye hapis isteniyor!