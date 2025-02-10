Alperen Şengün'den itiraf: 'Fenerbahçe'den gelen teklifi...'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 23:53

Güncelleme: 10.02.2025 - 23:53

NBA'de boy gösteren milli basketbol Alperen Şengün, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Alperen Şengün'ün açıklamaları şu şekilde:

"Deplasmanlarda çok fazla Türk görüyorum. Burada bana 'Alpi' diyorlar. 'Alperen' diye seslendiklerinde anlıyorum ki Türkler gelmiş. Şehir dışından gelenler oluyor, bu çok güzel bir duygu.

Geçen yıl da All-Star gündemi vardı fakat olmadı. Bu beni üzmedi, hırslandırdı. Tüm yazı çalışarak geçirdim. Ailem için, ülkem için, benim için All-Star olabilmek anlamlıydı.

10 yıl önce Giresun'da ailesini bırakıp Bandırma'ya giden o çocuk... Buralara gelmeyi tahmin edemezdim. Basketbol bana çok şey öğretti, çok fedakarlık yaptım. Burada olmak bir hayaldi.

Mehmet Okur bana 16 yaşımdayken mesaj attı. 'Bu daha bir başlangıç, çok çalış' dedi. O bir basketbol efsanesi, Türkiye'nin efsanesi.Shaquille O'Neal'ın hakkımda konuşması hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Böyle şeyler beni çok mutlu ediyor.

Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirmek kolay değildi. 'Ya şimdi kazanacağım, ya uzun yıllar kazanacağım' diye düşündüm. Beşiktaş da bize büyük bir fırsat verdi ve NBA yolunu açtı."