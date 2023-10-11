Alperen Şengün'lü Houston Rockets, hazırlık dönemine galibiyetle başladı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:22

NBA'de hazırlık maçları dönemi, salıyı çarşambaya bağlayan gece oynanan karşılaşmalarla devam etti.

Houston Rockets, hazırlık maçında karşılaştığı Indiana Pacers'ı 122-103 yendi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 15 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayarak, Houston'ın ilk hazırlık maçında Indiana'yı mağlup etmesine yardımcı oldu.

ÇAYLAKLAR KATKI SAĞLADI

Houston'la geride kalan yaz döneminde üç yıllığı 130 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan tecrübeli guard Fred VanVleet, Rockets formasıyla çıktığı ilk maçta 10 sayı attı. Rockets tarafından NBA Draftı'nda 4. sırada seçilen Amen Thompson ise, ilk maçında 1/9 şut isabetiyle 9 sayıda kalırken, ayrıca 9 ribaund kazandı. 20. sırada seçilen Cam Whitmore 15 sayı bulurken, Jabari Smith Jr. ise 14 sayı ve 7 ribaund kaydetti.

Dillon Brooks, Rockets ile ilk maçının ilk dakikalarında Daniel Theis'in kasıklarına yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle oyundan atıldı.

Aaron Nesmith 18 sayıyla Indiana'nın en skoreri oldu. Bennedict Mathurin 14 sayıyla, Jalen Smith ise 5/5 isabetle 11 sayı kaydetti.