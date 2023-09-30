NBA mı Euroleague mi?

30 Eylül 2023 Cumartesi

Euroleague’de sezon önümüzdeki hafta başlıyor. Son şampiyon Real Madrid kadrosunu büyük ölçüde korudu Campazzo gibi oyuna ağırlığını koyan bir oyuncuyu aldı ve bu yılda en büyük favori gibi gözüküyor. Benim için hazırlık maçları hiçbir zaman ölçü olmadı. Ancak kadro yapılarına baktığımızda Real Madrid’i bir adım önde görüyorum. Geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Play-Off mücadelesi nefes kesecek. 2-3 takım hariç herkesin şansı var. Bizi daha fazla ilgilendiren takımlarımızın ne yapacağı. Fenerbahçe aradığı oyun kurucuyu (Neto) bulmuş görünüyordu. Ancak bu oyuncunun dünya şampiyonasında dizinden sakatlanması bütün planları bozdu. Şu an için daha önce gözden çıkardıkları Calathes ile devam etme durumunda kaldılar. Ben genç ve yetenekli yeni transfer Madar’ın uzun bir sezonda bu yükü kaldırmasını zor olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu pozisyondan alacakları verim takımın kaderini belli edecek.

NOKTA ATIŞ REKABET BAŞLASIN



Anadolu Efes’e gelince: koç değişikliğine gittiler. Erdem Can’ı aldılar. NBA’ya giden Micic’in yerine geçen senenin yükselen yıldızı Baskonia’dan Darius Thompson’u transfer ettiler. Çok iyi bir takım oyuncusu olan Thompson, Micic’in yerini doldurabilecek mi? Gördüğüm kadarıyla takımlarımızın barometresini oyun kurucularının performansları belirleyecek. Panathinaikos’a giden Ergin Ataman takımını tamamen yeniledi. Kendine has karakteri olan kulüp başkanıyla uyum içinde (!) çalışabilirse bu sezon üst sıraları kesin zorlar. Bizim yerli oyunculara şans gelecek mi? Süre alabilecekler mi? Basketbolseverler yoksa geçen seneki filmi tekrar seyredecekler mi? Göreceğiz. Son dünya şampiyonasında iki Avrupa takımının final oynaması, bazı iyi NBA oyuncularının Avrupa’da başarılı olmaması, Euroleague’in NBA’ya çok yaklaştığı hatta kimi sporseverlerin gözünde daha değerli bir hal aldığını gözlemliyorum. O yüzden dört gözle bu üst düzey rekabetin başlamasını bekliyorum.

