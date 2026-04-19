Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu

Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu

19.04.2026 10:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında mağlup oldu

Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 mağlup oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen ŞengünHouston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 yenildi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Konuk ekipte Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason ise 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Amen Thompson da 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Lakers'ta attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olan Luke Kennard, galibiyette başrolü oynadı.

Ev sahibi ekipte LeBron James, 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

DONOVAN MITCHELL, CAVALIERS'I GALİBİYETE TAŞIDI 

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı play-off ilk tur birinci maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 126-113 mağlup etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Max Strus 24 sayı kaydederken James Harden 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Raptors'ta ise RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ve Brandon Ingram 17 sayıyla maçı tamamladı.

İlgili Konular: #nba #Alperen Şengün #Houston Rockets

İlgili Haberler

NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi!
NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Alperen Şengünlü Rockets sahasında Adem Bonalı 76ers'ı devirdi
Alperen Şengünlü Rockets sahasında Adem Bonalı 76ers'ı devirdi Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengünlü Houston Rockets, sahasında Adem Bonalı Philadelphia 76ers'ı 113-102 mağlup etti.
Alperen Şengün, Suns karşısında yıldızlaştı: Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı!
Alperen Şengün, Suns karşısında yıldızlaştı: Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı! Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Phoenix Suns'ı 119-105 yenerek art arda 7. galibiyetine ulaştı.