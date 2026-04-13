NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi!

NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi!

13.04.2026 10:29:00
NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu: İşte Alperen Şengün'ün rakibi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 82 maçlık normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle beşinci olarak play-off'lara kaldı.

Rockets, play-off ilk turunda normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.

Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise play-in eşleşmesinde Orlando Magic ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi Boston Celtics'in rakibi olacak.

THUNDER VE PİSTONS ZİRVEDE

Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

Batı Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 60 galibiyet, 22 mağlubiyetle Detroit Pistons, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

PLAY-OFF VE PLAY-İN EŞLEŞMELERİ

Play-in maçlarının 14-17 Nisan'da oynanacağı ligde, play-off karşılaşmaları 18 Nisan'da başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

PLAY-İN

Batı Konferansı:

Los Angeles Clippers (9) - Golden State Warriors (10)

Phoenix Suns (7) - Portland Trail Blazers (8)

Doğu Konferansı:

Charlotte Hornets (9) - Miami Heat (10)

Philadelphia 76ers (7) - Orlando Magic (8)

PLAY-OFF

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Los Angeles Lakers (4) - Houston Rockets (5)

Denver Nuggets (3) - Minnesota Timberwolves (6)

San Antonio Spurs (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

Detroit Pistons (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Cleveland Cavaliers (4) - Toronto Raptors (5)

New York Knicks (3) - Atlanta Hawks (6)

Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım

NBA Europe yetkilileri, Galatasaray MCT Technic Avrupa maçını izledi
NBA Europe yetkilileri, Galatasaray MCT Technic Avrupa maçını izledi NBA Europe yetkilileri, Galatasaray MCT Technic’in, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife’yi 64-62 mağlup ettiği karşılaşmayı izledi.
NBA yetkililerinden Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyaret
NBA yetkililerinden Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyaret Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), NBA Avrupa Heyeti'nin Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.
New Orleans Pelicans karşısında double-double yaptı: Alperen Şengün, NBA tarihine geçti!
New Orleans Pelicans karşısında double-double yaptı: Alperen Şengün, NBA tarihine geçti! NBA'de Houston Rockets deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 134-102 mağlup etti. Rockets'ta Alperen Şengün, 36 sayı ve ve 13 ribauntla double-double yaptı. Milli basketbolcu ayrıca NBA tarihinde bir maçta 35+ sayı, 10+ ribaunt, 5+ asist, 3+ top çalma, 3+ blok kaydeden ilk oyuncu oldu.