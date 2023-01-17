Alperen Şengün'ü tutabilene aşk olsun! Tarih yazıyor...
Alperen Şengün, NBA tarihine geçen bir performans sergiledi ancak kazanan taraf LeBron Jamesli Los Angeles Lakers oldu.
NBA'da normal sezona bu gece oynanan 9 maçla devam edildi. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi kazanan 140-132'lik skorla Los Angeles Lakers oldu.
Alperen Şengün, NBA kariyer sayı rekorunu kırdı. Milli pivotumuz, Shaquille O'Neal'ı geçerek NBA tarihinde 30 veya daha fazla sayı, 10 veya daha fazla ribaund ve 5 veya daha fazla asist istatistikleri yakalayan en genç pivot oldu.
Genç yıldızımız maçı 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 4 blok istatistikleriyle tamamladı ve takımının en iyi oyuncusu oldu.
Los Angeles Lakers'ta LeBron James, 46 sayı 9 asist ve 7 ribaundla galibiyeti getiren isimdi.
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