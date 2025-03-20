Houston Rockets, Alperen Şengün önderliğinde üst üste 8. galibiyetini aldı!
NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Orlando Magic'i deplasmanda 108-116 mağlup ettikleri maçta 22 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle "double-double" yaptı. Rockets böylece galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
NBA'de 11 maç yapıldı. Orlando'daki Kia Center'de üst üste 8. galibiyetini alan Batı Konferansı 2'incisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı ve Fred VanVleet 19 sayı üretti.
Magic'te ise Paolo Banchero 31 sayı kaydederken, takım arkadaşı Franz Wagner 20 sayı attı.
DONCIC'TEN 31 SAYI, 8 RİBAUNT
Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 120-108 yenerek Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti.
Bu sezon 43. galibiyetini alan Lakers'ta Luka Doncic 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Austin Reaves 22 sayı, 8 asist, 5 ribaunt kaydetti.
Aaron Gordon'in 26 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı Nuggets'ta Jalen Pickett'ın 14 sayısı, sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.
SONUÇLAR
Orlando Magic-Houston Rockets: 108-116
Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 135-131
Miami Heat-Detroit Pistons: 113-116
San Antonio Spurs-New York Knicks: 120-105
Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 133-100
Minnesota Timbervolwes-New Orleans Pelicans: 115-119
Utah Jazz-Washington Wizards: 128-112
Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 123-119
Portland Trail Blazers-Memphiz Grizlies: 115-99
Phoenix Suns-Chicago Bulls: 127-121
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-108
Spor Haberleri
- Milli maç varMIŞ!
- Fenerbahçe ve Galatasaray bir ilki başarabilir!
- Alperen yıldızlaştı, Houston Rockets kazandı!
- Arabistan'a damga vuran Fatih Terim'e para ödülü
- Almanya, İtalya deplasmanında!
- İspanya, Hollanda deplasmanında!
- Fransa, Hırvatistan deplasmanında!
- Portekiz, Danimarka deplasmanında!
- Yunanistan'ın konuğu İskoçya!
- Belçika, Ukrayna deplasmanında!
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'