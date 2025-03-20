Houston Rockets, Alperen Şengün önderliğinde üst üste 8. galibiyetini aldı!

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Orlando Magic'i deplasmanda 108-116 mağlup ettikleri maçta 22 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle "double-double" yaptı. Rockets böylece galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Houston Rockets, Alperen Şengün önderliğinde üst üste 8. galibiyetini aldı!
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AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 11:59

NBA'de 11 maç yapıldı. Orlando'daki Kia Center'de üst üste 8. galibiyetini alan Batı Konferansı 2'incisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı ve Fred VanVleet 19 sayı üretti.

Magic'te ise Paolo Banchero 31 sayı kaydederken, takım arkadaşı Franz Wagner 20 sayı attı.

DONCIC'TEN 31 SAYI, 8 RİBAUNT

Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 120-108 yenerek Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti.

Bu sezon 43. galibiyetini alan Lakers'ta Luka Doncic 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Austin Reaves 22 sayı, 8 asist, 5 ribaunt kaydetti.

Aaron Gordon'in 26 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı Nuggets'ta Jalen Pickett'ın 14 sayısı, sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Houston Rockets: 108-116

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 135-131

Miami Heat-Detroit Pistons: 113-116

San Antonio Spurs-New York Knicks: 120-105

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 133-100

Minnesota Timbervolwes-New Orleans Pelicans: 115-119

Utah Jazz-Washington Wizards: 128-112

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 123-119

Portland Trail Blazers-Memphiz Grizlies: 115-99

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 127-121

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-108


Etiketler: #Alperen Şengün #Houstan Rockets #orlando magic

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