Alperen Şengün yıldızlaştı: Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı devirdi!
Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti.
Milli oyuncu Alperen Şengün'ün 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Houston'daki Toyota Center'da Atlanta Hawks'ı ağırlayan Houston Rockets, rakibini 121-114 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Jalen Green, 32 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıdı.
Milli basketbolcu Alperen Şengün de 18 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Atlanta Hawks'ta ise Trae Young ve Dyson Daniels 19'ar, Zaccharie Risacher 18 sayıyla oynadı.
Houston Rockets, 47 galibiyet, 26 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 2. sıraya yerleşirken, Atlanta Hawks 35 galibiyet, 37 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.
THUNDER, BU SEZONKİ 60. GALİBİYETİNİ ALDI
Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısıyla Sacramento Kings'i 121-105 yenen Oklahoma City Thunder, bu sezonki 60. galibiyetine ulaştı.
Thunder'da Chet Holmgren'in de 18 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptığı, Sacramento'daki Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin en çok sayı bulan ismi ise 28 sayıyla mücadele eden Keegan Murray oldu.
Üst üste 7. galibiyetini alan Oklahoma City Thunder, 60 galibiyet, 12 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın zirvesinde bulunuyor. Sacramento Kings ise 35 galibiyet ve 27 yenilgiyle Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alıyor.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Detroit Pistons-San Antonio Spurs: 122-96
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-111
New York Knicks-Dallas Mavericks: 128-113
Miami Heat-Golden State Warriors: 112-86
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 121-114
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 103-140
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 105-121
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 111-122
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