Alperen Şengün'ün takımı All-Star'da finalde kaybetti

Yayınlanma: 17.02.2025 - 09:31

Güncelleme: 17.02.2025 - 09:31

NBA tarihinde 74. kez düzenlenen ve ilk kez yeni formatın uygulandığı All-Star hafta sonu tamamlandı.

All-Star'ın son gününde Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün de sahaya çıktı.

Yeni formatta All-Star'ın son gününde yükselen yıdızlar maçlarını kazanan Team Candece ile birlikte NBA yorumcuları ve eski basketbolcular Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith'in 24 kişilik havuzdan oluşturduğu 3 takım All-Star'da mücadele etti.

All-Star'ın ilk maçında Charles Barkley ile Kenny Smith'in takımları karşı karşıya geldi. Maçı Team Chuck 41-32 kazandı ve adını finale yazdırdı.

İkinci maçta ise Candace Park ile Shaquille O'Neal'ın takımları mücadele etti. Team Shaq, maçı 42-35 kazanıp diğer finalist oldu.

EN DEĞERLİ OYUNCU CURRY

All-Star şampiyonunu belirleyen maçta ise Team Shaq, Team Chuck'ı 41-25 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Shaquille O'Neal'ın takımında yer alan Golden State Warriors'ın yıldızı Stephen Curry, All-Star'ın en değerli oyuncusu ödülünü kazandı.

ALPEREN'DEN 4 SAYI, 1 RİBAUNT

Charles Barkley'nin takımı Team Chuck'ta yer alan Alperen Şengün yarı final ve final maçında da sahada yer aldı. Milli basketbolcu toplamda yaklaşık 2.5 dakika süre buldu.

Alperen Şengün süre aldığı bölümde 4 sayı ve 1 ribaunt kaydetti.

Alperen Şengün, Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oldu. Mehmet Okur, 2007'de NBA All-Star maçında yer almıştı.

Bu sezon Houston Rockets formasıyla Alperen Şengün 18.8 sayı, 10.5 ribaunt ve 4.9 asist ortalamaları yakaladı.

All-Star maçının en değerli oyuncusu seçilen Stephen Curry toplamda 20 sayıyla oynadı.