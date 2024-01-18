Alperen Şengün'ün 'double double'ı Rockets'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta New York Knicks, sahasında Houston Rockets'ı 109-94 yendi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 09:57
Alperen Şengün'ün 'double double'ı Rockets'a yetmedi
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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 4 blokluk performans sergilediği mücadeleyi Rockets 15 sayı farkla kaybetti.

Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Jalen Brunson 30 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Rockets'ta Fred VanVleet 24 sayı, 12 asist, Jalen Green 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.

LAKERS'I DAVIS SIRTLADI 

All-star oyuncusu Anthony Davis'in 28 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 127-110 mağlup etti.

Lakers'ta D'Angelo Russell 29 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, LeBron James 25 sayı, 8 ribaunt, 8 asist kaydetti.

Luka Doncic'in 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Mavericks'te ise Dereck Lively 16 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

Bu arada bir dönem Galatasaray forması da giyen Golden State Warriors yardımcı antrenörü Dejan Milojevic'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Utah Jazz-Golden State Warriors maçı ertelendi.

SONUÇLAR 

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 117-124

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 117-98

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 106-104

Toronto Raptors-Miami Heat: 121-97

New York Knicks-Houston Rockets: 109-94

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 135-95

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 132-112

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 127-110


Alperen Şengün nba Houston Rockets

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