Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'tan üst üste 4. galibiyet!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 120-118 yendi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Houston Rockets, Memphis Grizzlies'i 120-118 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.
NBA'de 6 maç yapıldı. Alperen Sengun'ün 17 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile oynadığı maçta Rockets, Batı Konferansı'nda konuk ettiği Grizzlies'ı 2 sayı farkla yendi. Rockets, üst üste 4. galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 2. sıradaki yerini korudu. Rockets'ta Jalen Green, 42 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.
Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Grizzlies'ta ise Ja Morant 29 sayı, Desmond Bane ise 25 sayı kaydetti.
YANGINLARA RAĞMEN MAÇLAR OYNANMAYA BAŞLADI
Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle daha önce ertelenen maçta Los Angeles Lakers, konuk ettiği San Antonio Spurs'a 126-102 yenildi.
Spurs'ta Victor Wembanyama, Devin Vassell ve Stephon Castle 23'er sayı kaydetti. Lakers'ta ise Anthony Davis 30 sayı, LeBron James, 18 sayı attı.
Los Angeles'ta oynanan diğer maçta ise Los Angeles Clippers konuk ettiği Miami Heat'i 109-98 mağlup etti.
Clippers'ta Norman Powell 29 sayı, Ivica Zubac 21 sayı, 20 ribaunt ve James Harden 26 sayı, 11 ribaunt kaydetti. Heat'te Tyler Herro, 32 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.
SONUÇLAR
Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 106-120
New York Knicks-Detroit Pistons: 119-124
Toronto Raptors-Golden State Warriors: 104-101
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 120-118
Los Angeles Clippers-Miami Heat: 109-98
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 102-126
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Fransız futbolcuya kanca!
- Houston Rockets'tan üst üste 4. galibiyet!
- Penaltı beklenilen pozisyonda devam kararı doğru mu?
- 'Mourinho’nun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor'
- Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
- Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe iddiası!
- Lyon Başkanı Textor'dan Süper Lig ekiplerine flaş tepki!
- Süper Lig'in ilk yarısında son durum!
- Konyasporlu yıldızdan Fenerbahçe maçı tepkisi!
- Monza'nın 11 maçlık kazanamama serisi son buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!