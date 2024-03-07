Alperen Şengün'ün kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets mağlup oldu!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün triple-double yaptığı maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildi.

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Yayınlanma: 07.03.2024 - 10:10
Alperen Şengün'ün kariyer rekoru kırdığı maçta Houston Rockets mağlup oldu!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asistlik "triple double" performansı Rockets'ın kazanmasına yetmedi.

Rockets'ta Jabari Smith 19 sayı, Cam Whitmore 17 sayı, Fred VanVleet 15 sayı, 8 asist, Jalen Green 15 sayıyla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 28 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Paul George 21 sayı, 7 ribaunt, James Harden 21 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, Terance Mann 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

ÖMER FARUK'UN TAKIMI JUZZ, BULS'A KAYBETTİ

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Chicago Bulls'a 119-117 mağlup oldu.

Jazz'da 16 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, 10 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, 3 blokla maçı tamamlarken, John Collins 25 sayı, 13 ribaunt, Collin Sexton 24 sayı, 7 asist, Jordan Clarkson ve Brice Sensabaugh 15'er sayıyla mücadele etti.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 29 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Coby White 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Nikola Vucevic 23 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Orlando Magic: 109-119

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 116-122

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 112-101

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 109-115

Utah Jazz-Chicago Bulls: 117-119

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 120-128

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 125-90

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 120-130


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