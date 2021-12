Alperen Şengün'ün no-look atışı Amerika'da gündem oldu

Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA'de nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Memphis Grizzlies‘e karşı sahadan 113-106’lık skorla mağlup ayrıldı.

Houston’daki temsilcimiz Alperen Şengün ise 23 dakika süre aldığı maçta 15 sayı 6 ribauntun yanı sıra 6 asist üretti. 8’de 5 iki sayı, 5’te 5 serbest atış ile oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı, 1 top çalma ve 3 blok (kariyer rekoru) yaptı.

Milli yıldız Alperen Şengün, arkası dönükken muazzam bir no-look atış yaptı. Houston Rockets o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü.

did Sengun just..? yes he did. pic.twitter.com/YoDdg6PRgi