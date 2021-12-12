Alperen Şengün'ün no-look atışı Amerika'da gündem oldu
NBA'de Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün'ün, dünkü Grizzlies karşılaşmasında yaptığı no-look atışı sosyal medyada gündem oldu.
Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu olan NBA'de nefes kesen mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Memphis Grizzlies‘e karşı sahadan 113-106’lık skorla mağlup ayrıldı.
Houston’daki temsilcimiz Alperen Şengün ise 23 dakika süre aldığı maçta 15 sayı 6 ribauntun yanı sıra 6 asist üretti. 8’de 5 iki sayı, 5’te 5 serbest atış ile oynayan 19 yaşındaki yıldız adayı, 1 top çalma ve 3 blok (kariyer rekoru) yaptı.
Milli yıldız Alperen Şengün, arkası dönükken muazzam bir no-look atış yaptı. Houston Rockets o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşım yoğun ilgi gördü.
did Sengun just..? yes he did. pic.twitter.com/YoDdg6PRgi— Houston Rockets (@HoustonRockets) December 12, 2021
Video Haberler
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
En Çok Okunan Haberler
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Şubat ayı ortası için karamsar tablo!
- Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
- Diyanet'ten tepki çeken 'T.C.' kararı
- Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
- Korkunç olay: Üvey çocuğunu ve eşini katletti
- Her satırı dehşet: Kameraları ters çevirmiş
- Rizespor evinde 3 puanı 3 golle aldı!
- Asgari ücret için son açıklama
- Omicron varyantı resmen Türkiye'de!