Alperen Şengün, Rockets'ta bir ilki gerçekleştirdi

12 Aralık 2021 Pazar, 12:58

NBA’de Houston Rockets formasıyla Türk basketbolunu da temsil eden Alperen Şengün, 15 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçtan bir gün sonra bir ilki daha başardı.

Memphis Grizzlies’e 113-106 mağlup olan Rockets’ta Alperen yine sayı 15 sayıyla mücadele etti.

İstatistiklerde sayının yanına 6 ribaunt, 6 asist ve 3 de blok ekleyen Alperen Şengün, Yao Ming’den (Şubat 2003) sonra 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performans sergileyen ilk Rockets çaylağı oldu.



