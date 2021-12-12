Alperen Şengün, Rockets'ta bir ilki gerçekleştirdi

Houston Rockets formasıyla her gün NBA'e daha da ısınan Alperen Şengün, kariyer rekoru kırdığı akşamın ardından bir ilki daha başardı! Alperen, Bucks'tan sonra Grizzlies'e de 15 sayı attı.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2021 Pazar, 12:58
Alperen Şengün, Rockets'ta bir ilki gerçekleştirdi
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NBA’de Houston Rockets formasıyla Türk basketbolunu da temsil eden Alperen Şengün, 15 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçtan bir gün sonra bir ilki daha başardı.

Memphis Grizzlies’e 113-106 mağlup olan Rockets’ta Alperen yine sayı 15 sayıyla mücadele etti.

İstatistiklerde sayının yanına 6 ribaunt, 6 asist ve 3 de blok ekleyen Alperen Şengün, Yao Ming’den (Şubat 2003) sonra 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performans sergileyen ilk Rockets çaylağı oldu.



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