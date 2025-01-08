Alperen Şengün'ün double-double'ı Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı!

Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:46

Güncelleme: 08.01.2025 - 10:46

NBA 7 maç ile devam etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 26 sayı attığı maçta Washington Wizards'ı 135-112 yendi.

Rockets'ın Wizards'a konuk olduğu karşılaşmada yaklaşık 30 dakika süre alan ve "double-double" yapan Alperen Şengün, 26 sayı, 10 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalmayla oynadı.

Sezonun 24. galibiyetini alan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta Jalen Green 29 sayı, 8 ribaunt ve Amen Thompson 20 sayı, 15 ribaunt üretti.

Bu sezon 6 galibiyet, 28 mağlubiyet yaşayan Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ta Corey Kispert 23 ve Jonas Valanciunas 18 sayı kaydetti.

CELTICS, NUGGETS ENGELİNİ GEÇTİ

Doğu Konferansı ikincisi Boston Celtics, deplasmanda Denver Nuggets'ı 118-106 yenerek 27. galibiyetini elde etti.

Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asist ve Kristaps Porzingis 25 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Nikola Jokic'in hastalığı nedeniyle oynamadığı mücadelede 15. mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ta Russell Westbrook 26, Julian Strawther ve Jamal Murray 19'ar sayı attı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Houston Rockets: 112-135

Charlotte Hornets-Phoenix Suns: 115-104

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 118-97

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 97-104

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 121-124

Golden State Warriors-Miami Heat: 98-114

Denver Nuggets-Boston Celtics: 106-118