NBA'de Alperen Şengün'ün 'double-double'ı galibiyete yeterli olmadı!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 13:18

Güncelleme: 03.12.2023 - 13:18

Brooklyn Nets, Orlando Magic'i 129-101 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Brooklyn Nets, konuk ettiği Orlando Magic'i 28 farkla geçti.

Brooklyn Nets'te Mikal Bridges, attığı 42 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Orlando Magic'te Franz Wagner ve Cole Anthony, 20'şer sayı kaydetmesine rağmen bu performansları galibiyet getirmeye yetmedi.

DONCIC'İN "TRIPLE-DOUBLE"I GALİBİYET İÇİN YETERLİ OLMADI

Dallas Mavericks konuk ettiği Oklahoma City Thunder'a 126-120 mağlup oldu.

Mavericks'te Luka Doncic, 36 sayı, 18 asist, 15 ribaunt ile "Triple-double" yapmasına rağmen bu performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

Thunder'da Jalen Williams, 23 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 9 SAYI, 15 RİBAUNT

Utah Jazz, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmalar sonunda 118-113 yendi.

Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 9 sayı, 15 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele ederek galibiyete önemli katkı verdi.

Jazz'da Collin Sexton ise 25 sayı kaydetti ve bu performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Blazers'ta ise Shaedon Sharpe ve Malcolm Brogdon, 25'er sayı kaydetti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN "DOUBLE-DOUBLE"

Batı Konferansı'nda Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-97 mağlup oldu.

Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün, Lakers karşısında, 21 sayı 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalma, 2 blok ile "double-double" yaptığı maçta, takımı 10 sayı farkla kaybetti.

Maçı kazanan Lakers'ta Anthony Davis ise 27 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 113-112

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 117-123

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 129-101

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 101-110

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 124-118

Miami Heat-Indiana Pacers: 129-144

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 132-121

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 120-126

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 116-109

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 118-113 (uzatmalarda)

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 123-117

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 107-97