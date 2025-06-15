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Altay Başkanı Yüksel Gürüz açıkladı: 'Çözüm şirketleşme'

Altay Başkanı Yüksel Gürüz açıkladı: 'Çözüm şirketleşme'

15.06.2025 17:57:00
Güncellenme:
DHA
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Altay Başkanı Yüksel Gürüz açıkladı: 'Çözüm şirketleşme'

Gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Altay'da Başkan Yüksel Gürüz, siyah-beyazlı takımın geleceğine dair önemli sözler sarf etti.

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, şirketleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF 3'üncü Lig'e düşen Altay'da Başkan Yüksel Gürüz, FIFA'daki dava dosyalarının çözümü için Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'nin Vahdettin Heyal'e devrinin ve futbol şubesinin yarışmacı haklarının da bu şirkete devrinin acilen gerçekleşmesi gerektiğini söylerken, yönetimi dışarıdan destekleyen iş insanı Heyal, "Şirketleşme olmadan kimse para yatırmaz. Ben de yatırmam. Kimse bir hayale para yatırmaz" mesajı verdi. Kulübün kurtuluşunun şirketleşmeden geçtiğini vurgulayan Vahdettin Heyal, "Şunu kabul etmeliyiz ki şu an 3'üncü Lig kulübüyüz. FIFA'daki dosyalar takip edilmediği için 3 dönem transfer yasağımız var. Puan silme cezaları kapıda. Tek kurtuluş şirketleşme" dedi.

"FIFA'DA 70 KÜSÜR DOSYAMIZ VAR"

Altay'ın geçen yıl mayıs ayında genel kurul kararıyla şirketleşme kararı aldığını ve şirketin hazır olduğunu hatırlatan Heyal, "Her şey hazır. Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'nin bize devredilmesi gerekiyor. Bu işlemler çok kısa sürede hallolur. FIFA dosyalarının takibinin masraflarını kendim karşılıyorum ama yatırımcı nereye kadar yapacak? Yeni sezona eksi 3 puanla başlayacağız. Biz bu ligde kalırız ancak alacağımız puanlar silinirse geçen sezonki gibi küme düşeriz. FIFA'da 70 küsur dosyamız var, en çok dosyası olan ikinci kulübüz. Bu kulüp kavgalar nedeniyle yönetici bulamıyor. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Genel kurulla gelen bu yönetim genel kurulla gider" diye konuştu.

İlgili Konular: #altay #şirket #TFF 3. Lig

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