Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, bu sezon Premier Lig'de oynanan tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıktı.

Kulübün resmi maç dergisi United Review'a konuşan Bayındır, hem bireysel hedeflerinden hem de kaleci grubundaki rekabetten bahsetti.

Andre Onana'nın Trabzonspor'a kiralanmasının ardından Senne Lammens'in Royal Antwerp'ten transfer edilmesiyle birlikte Tom Heaton ve Dermot Mee ile kaleci rotasyonunu oluşturan Altay, takımdaki herkesin birbirini en iyiye zorladığını vurguladı.

"Yıllarca bu işi yaptım," diyen Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapmam gerektiğini biliyorum ve inandığım yolda devam edeceğim. Buraya kolay gelmedim. Birçok şey yaptım, birçok maç oynadım, birçok iyi performans sergiledim. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum ve daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum."

Takım içindeki uyuma da dikkat çeken 27 yaşındaki kaleci, geçen sezon Onana'nın da içinde olduğu kaleci grubundaki güçlü bağın devam ettiğini söyledi:

"Herkes aynı yol için, aynı şeyler için çalışıyor. Bu yüzden buradayız. Bu yüzden buraya gelmek istedik ve sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor. Kendimizi zorlamalıyız. Herkesi ve birbirimizi zorlamalıyız. Ve elbette bazen kaybedebilirsiniz, her şey çok iyi gitmeyebilir, tıpkı hayatta olduğu gibi. Aynı, tıpkı hayatta olduğu gibi. Ama yarın yeni bir gün ve kendinizi zorlamalısınız, takım arkadaşlarınızı da her maç için zorlamalısınız. Kaleci grubumuz çok iyi ve sahada her zaman kendimizi zorluyoruz. Elbette forma için mücadele ediyoruz ama saha dışında iyi bir ilişkimiz var."