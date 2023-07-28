Altay Bayındır geleceği hakkında kararını verdi
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Altay Bayındır'ın geleceği için kararını verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de uzun süredir transfer edilmek istenen Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edildi.
Kesin olarak bir yabancı ile yola devam etmeyi planlayan sarı-lacivertli ekip, kaleyi Livakovic’e teslim etmeyi planlıyor.
FORMA REKABETİNE GİRMEK İSTİYOR
Milliyet'in haberine göre, ayrılması beklenen Altay Bayındır’ın ise kararını değiştirdiği belirtilirken kalmaya daha yakın olduğu söylendi.
Avrupa’dan talipleri olan genç file bekçisi, yabancı kaleci transferi sonrası ikinci kaleci pozisyonuna düşecek.
Ancak Altay’ın buna rağmen kalıp forma mücadelesine devam etmek istediği öğrenildi.
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