Altay Bayındır için Manchester United iddiası

Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:44

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:44

Serie A ekibi Inter'den Onana'yı transfer eden Manchester United, onunla rekabete girecek bir isim ararken rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Manchester United, Fenerbahçe forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ

Habere göre İngiliz devinin, oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde United'ın kasasından yaklaşık 6 milyon Euro'nun çıkacağı aktarıldı.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin olduğu ve bu transfer sonrası Altay'ın sarı lacivertlilerden kesin olarak ayrılacağı kaydedildi.

141 MAÇTA FORMA GİYDİ

25 yaşındaki file bekçisi 2019 yılında Fenerbahçe'ye 1,5 milyon Euro'ya Ankaragücü'nden transfer oldu.

Başarılı kaleci, sarı lacivertli formayı toplamda 141 kez giydi ve 42 maçta kalesinde gol görmedi.