Altay Bayındır imza için İngiltere'ye uçtu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 14:57

Güncelleme: 25.08.2023 - 16:07

Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere'ye uçtu.

Milli kaleci kendisine özel olarak tahsis edilen uçak ile İstanbul'dan ayrıldı.

ALİ KOÇ UĞURLADI

Öte yandan Başkan Ali Koç, Altay Bayındır'ı uğurlamak için havalimanına geldi.

Altay Bayındır'ın Manchester United için bugün rutin sağlık kontrolüne girmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

6.5 MİLYON EURO ARTI SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Haber Global'in haberine göre; 25 yaşındaki kalecinin, sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin biraz üzerinde satıldığı ve Fenerbahçe'nin bu transferden elde edeceği gelirin 6.5 milyon Euro bandında olduğu öğrenildi.

Ayrıca sözleşmede bir sonraki satıştan pay maddesinin de olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 145 karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır kalesinde 162 gol görürken 44 karşılaşmada kalesini gole kapadı.