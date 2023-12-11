Altay - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay, TFF 1. Lig'in 15. haftasında kendi sahasında Boluspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:14
Altay - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de  15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Yusuf Şimşek yönetimindeki Altay, kendi sahasında Yalçın Koşukavak'ın ekibi Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

ALTAY - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

ALTAY - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Altay, ligde oynadığı son maçta Manisa FK deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Boluspor ise kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'a 3-0 mağlup olmuştu.


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