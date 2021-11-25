Altay deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Altay, 26 Kasım Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. İki ekip en son 2006-2007 sezonunda TFF 1.Lig'de karşılaşmıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Altay, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki Medipol Başakşehir-Altay karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Ligde 7. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikten sonra 6 müsabakada galip gelemeyen Altay, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı ekip 14. haftaya 16 puan ve averajla 11. sırada girdi.
İzmir temsilcisinde Muhammed Naderi, Eric Björkander ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.
Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2006-2007 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuştu.
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