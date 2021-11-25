Vitor Pereira, kendisine sorulan Panathinaikos sorusuna cevap vermedi
UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile futbolcu Dimitris Pelkas, maçtan önce basın toplantısı düzenlediler. Pereira, 2015'te Olympiakos'un başında olduğu Panathinaikos maçına dair kendisine yöneltilen soruya, gülümseyerek cevap verdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Pelkas, müsabaka öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Vitor Pereira, 2015 yılında Yunanistan'da görev yaptığı sürede Panathinaikos maçında yaşanan olaylarla ilgili gelen soruya, "Ben şu anda Olympiakos ve Fenerbahçe hakkında konuşmak için buradayım. Bu soruyu yanıtlamayacağım." dedi.
NE OLMUŞTU?
Vitor Pereira, Şubat 2015’te oynanan Panathinaikos-Olympiakos derbisinin başlamasına dakikalar kala futbolcuların ısınmaya çıktığı esnada sahada gezerek rakip tribünlere el harekete yapmıştı.
Portekizli çalıştırıcı, Panathinaikos’un en ateşli tribünü olan ‘Gate 13’e elleriyle ‘Gelin’ işareti yaparak kaos çıkarmıştı.
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