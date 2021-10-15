Altay kadın futbol takımı sezona hazır

15 Ekim 2021 Cuma, 11:21

Süper Lig'e süper bir başlangıç yapan Altay'ın Kadın Futbol Takımı da bu sezon Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele edecek. Gönüllülerden oluşan yönetim ekibinde dört kadın Ceren Enç, Sena Yazıbağlı, Gözde Güven ve Sinem Çavdar da yer alıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Futbol, sadece erkek oyunu değildir yaklaşımından hareketle kadınların ağırlıkta olduğu bir ekip kurduk. Kadın futbolu, yükselen bir değer ve Altay Kulübü olarak bu konuda öncü olmak istiyoruz" dedi.

Başkan Ekmekçioğlu, "Sürdürülebilir olmak en temel prensibimiz" vurgusu yaparak, "Kadın futbolu, toplumu kucaklayan ve yenilikçi kulübümüzün vizyonuna çok uygun. Kadın antrenörler, kadın yöneticiler ve kadın futbolcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk projesi değil, kadınlarımızı futbolda hak ettiği noktaya taşımak, gelişen süreçte erkek egemen algıyı değiştirmek istiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde kadın futbol antrenörü sayısı yüzde bir" diye konuştu.

HEDEF İLK 5'TE YER ALMAK

Altay Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Cenk Decdel, siyah-beyazlı ekibin bu sezon ilk 5'i hedeflediğini belirterek, "Genç ve yeni bir ekibimiz. Ancak heyecanlı, hevesli ve istekliyiz. Altay adının olduğu her yerde olduğu gibi de iddialıyız" dedi.

Tecrübeli kaptan Suzan Durmaz ise "Birlik-beraberlik başarıyı getirecek" saptamasında bulunarak, "Altay, benim için yepyeni bir heyecan. Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de kadın futbolunun öncüsü olmak istiyoruz" yorumu yaptı.

Oyunculardan genç Hazal Köse işe duygularını şöyle özetledi: "İlk kez profesyonel bir ekipte forma giymenin heyecanını yaşıyorum. Amatör olarak futbol oynuyordum, İlk kez giyeceğim formanın Büyük Altay olması benim için büyük onur. İzmir'i ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz."