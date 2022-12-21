Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'ten saldırgan taraftar hakkında karar
TFF 1. Lig'de oynana Göztepe - Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edilerek iki kulüp de hükmen mağlup sayılmıştı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, karşılaşmada sahaya atlayarak kendisine saldıran Göztepeli taraftar Mehmet Nihat Aydın'dan şikayetçi olmadı.
Göztepe - Altay maçında saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, sahaya girerek kendisine korner direğiyle saldıran Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'dan şikayetçi olmadı.
TFF 1. Lig’in 15. haftasında oynanan Göztepe - Altay maçı saha içinde ve tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmiş ve her iki takım da hükmen mağlup sayılmış, ayrıca iki takım da seyircisiz oynama cezalarına çarptırılmıştı.
YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Olaylı derbide sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından korner direğiyle saldırıya uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Aydın’dan şikayetçi olmadı.
29 yaşındaki kalecinin öncelikli olarak münferit bir olayı İzmir’in köklü kulübü Göztepe’ye mal etmek istemediği ve bu çirkin olaylarla daha fazla gündeme gelmek istemediği için şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan saldırı kamuyu ilgilendiren bir olay olduğu için yargı süreci devam ediyor.
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