Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 golle turladı: Başakşehir 3-1 Göztepe

20 Aralık 2022 Salı, 21:20

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Ekrem Dağ'ın ekibi Göztepe karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-1 kazanırken goller; 21 ve 24. dakikalarda Serdar Gürler, 37. dakikada ise Stefano Okaka'dan geldi. Konuk ekip Göztepe'nin tek golü ise 73. dakikada İzzet Furkan'ın ayağından geldi.

GÖZTEPE KUPAYA VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükselen taraf Başakşehir olurken Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etmiş oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.