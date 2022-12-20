Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 golle turladı: Başakşehir 3-1 Göztepe
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Ekrem Dağ'ın ekibi Göztepe karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-1 kazanırken goller; 21 ve 24. dakikalarda Serdar Gürler, 37. dakikada ise Stefano Okaka'dan geldi. Konuk ekip Göztepe'nin tek golü ise 73. dakikada İzzet Furkan'ın ayağından geldi.
GÖZTEPE KUPAYA VEDA ETTİ
Bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükselen taraf Başakşehir olurken Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda etmiş oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.
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