Altay - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:57

TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Huseyin Tavur yönetimindeki Altay, kendi sahasında Levent Devrim'in ekibi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.



ALTAY - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.



ALTAY - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Altay, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Manisa FK ise kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.