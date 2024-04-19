Altay - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Altay, TFF 1. Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:57
Altay - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Huseyin Tavur yönetimindeki Altay, kendi sahasında Levent Devrim'in ekibi Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.

ALTAY - MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

ALTAY - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Altay, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Çorum FK'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Manisa FK ise kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.


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