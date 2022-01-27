Altay, teknik direktörlük için Serkan Özbalta ile temasta

Mustafa Denizli'nin ayrılığının ardından göreve getirilen Mert Nobre ile de anlaşamayan Altay'ın gündeminde, en son Manisa Futbol Kulübü'nü çalıştıran Serkan Özbalta var. 42 yaşındaki çalıştırıcının, bir aksilik çıkmadığı halde Altay'ın Antalya kampına katılacağı söylendi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ocak 2022 Perşembe, 11:22
Altay, teknik direktörlük için Serkan Özbalta ile temasta
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'den sonra dün teknik direktör Mert Nobre ile de 3 maç sonunda yollarını ayıran yönetimin, Serkan Özbalta ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. 

Son olarak bu sezon Manisa Futbol Kulübü'nde görev alan 42 yaşındaki teknik direktörün son dakika pürüzü çıkmaması halinde sözleşme imzalayıp siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katılacağı belirtildi. 

Kariyerinde 3 sezon Keçiörengücü'nü çalıştırdıktan sonra geçen sezon 2'nci Lig'de Manisa FK'yı namağlup şampiyon yapan teknik direktör Özbalta, bu sezon 1'inci Lig'de siyah-beyazlıların başında 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet gördü. 

Futbolcuyken Altay'ın U21 takımında forma giyen genç çalıştırıcı göreve gelirse düşme hattındaki eski kulübünü kümede tutmaya çalışacak. Özbalta, Süper Lig'de ilk kez çalışacak.


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