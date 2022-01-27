Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da koronavirüs (Covid-19) şoku yaşanıyor. Yeşil-mavili kulübün başkanı Tahir Kıran'ın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Dün test yaptıran başkan Kıran’ın test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evinde dinlendiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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