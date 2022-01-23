Altay tribünlerinden Atatürk vurgulu koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Altay taraftarı, karşılaşmadan önce "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir koreografi hazırladılar.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 16:37
Altay tribünlerinden Atatürk vurgulu koreografi
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Altay ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayimilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart hazırladı.

Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler