Altay'da 'Hayalet Yönetim' şoku!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 16 Kasım günü gerçekleşen olağanüstü genel kurulda seçilen yönetimin resmi işlemler yapılmadığı gerekçesiyle "Hayalet Yönetim" olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:18
Altay'da 'Hayalet Yönetim' şoku!
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TFF 1. Lig'de düşme hattından çıkamayıp maddi ve idari krizlerle boğuşan Altay'da 16 Kasım'da gerçekleşen olağanüstü genel kurulda seçilen yönetimin resmi işlemler yapılmaması nedeniyle, "Hayalet Yönetim" olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün kongresinde başkanlığa seçilen Murat Pervane iş yoğunluğunu gerekçe göstererek 8 Ocak'ta başkanlık görevini ekibinde yer alan Süleyman Özkaral'a teslim ederken, gerekli evrakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne (GSİM) teslim edilmemesi nedeniyle Altay'da halen eski başkan Ayhan Dündar ve eski 5 yöneticinin karar defterine imza attığı görüldü.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde Altay'ın başkanı bölümünde isim yazmaması da dikkat çekti. Ekonomik sorunlarla boğuşan Altay'da son yönetimden 2 isim istifa etmişti. İzmir temsilcisinde 3 aydır görevde olan yönetimin resmileşmemesi nedeniyle yeniden olağanüstü genel kurul kararı alınacağı ve Süleyman Özkaral'ın yeni bir yönetim oluşturarak bu kez seçimle başkanlık görevine talip olacağı gelen haberler arasında. Altay'da haziran ayında Ayhan Dündar'ın ikinci kez başkanlığa seçildiği yönetim listesi de uzun bir süre GSİM'ye bildirilmemişti.

'TEK YETKİLİ AYHAN DÜNDAR'

Altay'da Taraftardan ve Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nami Aslanoğlu, kulüpte tek yetkili ismin eski başkan Ayhan Dündar olduğunu dile getirdi. Eski yönetimden 6 kişinin imzasıyla kulübün genel kurula gideceğini belirten Aslanoğlu, "Altay Spor Kulübü, 3 aydır sanal yönetimle yönetiliyor. Tüm sıfatlarımız geçersiz. Kulübün geleceği ve kurtuluşu olan altyapımız bazı kişiler tarafından ipotek altına alınmış durumda" dedi.


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