Altay'da Nobre dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da 3 maç önce Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilen Mert Nobre ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin bugün 41 yaşındaki teknik adamla bir araya gelerek yolları ayırdığı öğrenildi.
Takımın başında çıktığı Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılan Nobre, bugün başlayan Antalya kampına katılmadı.
Teknik patron Mert Nobre, geçen sezon son 5 maçta göreve gelen Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörlüğünü üstleniyordu. Altay yönetiminin teknik direktör arayışlarına başladığı kaydedildi.
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