Altay'da teknik direktör Bahloul ile yollar ayrıldı
Trendyol 1.Lig'de son sırada yer alan Altay'da Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Djilali Bahloul ile yollar ayrıldı.
Geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulla göreve gelen Başkan Murat Pervane'nin genç teknik adamın istifasını kabul ettiği açıklandı. T
eknik patron Bahloul, Altay'ın başında çıktığı 4 maçta 4 yenilgi aldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Djilali Bahloul, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Pervane ile yapmış olduğu toplantı sonrasında istifası sunmuş ve başkanımız tarafından istifası kabul edilmiştir. Başkanımız Murat Pervane, teknik direktör Djilali Bahloul ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyeri boyunca başarılı olmalarını temenni etti" ifadelerini yer verildi.
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