Altay 3 maçtır rakip kaleye hasret!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, oynadığı son 3 karşılaşmada rakip kaleye toplam 10 isabetli şut atarken gol atma başarısı gösteremedi.
Altay, TFF 1. Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor. İzmir temsilcisi, son haftalarda puan almanın yanı sıra skor üretmekte de zorlandı. Ligde ilk 9 hafta itibariyle toplam 5 gol atarken son 3 hafta da ise oynadığı Giresunspor, Ümraniyespor ve Gençlerbirliği mücadelelerinde skor üretmeyi başaramadı.
9 HAFTADA TOPLAM 5 GOL
Altay, 5 golü bulunan Boluspor ile birlikte ligin en az gol atan iki takımından birisi konumunda bulunuyor.
Öte yandan Altay’da şu ana kadar sadece 3 farklı oyuncu skor katkısı verebilirken, Marco Paixao ve Zeki Yıldırım 2’şer gol, İbrahim Öztürk ise 1 gol kaydetmeyi başardı.
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