Altay'dan Antalya'spor maçı için tekrar başvurusu
Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Altay, mücadelenin tekrarı için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Antalyaspor ile oynanan Karşılaşmaya AVAR hakemi olarak atanan Alper Çetin'in klasman dışı olduğu için İzmir ekibinin maçın tekrarını isteyeceği öğrenildi.
Altay, Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev alması sebebiyle TFF'ye kural hatası başvurusu yapacak.
Kulüp avukatları hazırlıklara başladı
Antalya Lider gazetesinde yer alan habere göre, Siyah-beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının hazırladığı rapor neticesinde TFF'ye başvuruda bulunacak.
Lider Gazete, maçın ertesi günü çıkan sayısında "Olay atama" başlığıyla Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamaya dikkat çekmişti.
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