Altay'dan deplasmanda Eyüpspor'a çelme
Altay, TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Eyüpspor'u Portekizli futbolcu Marco Paixao'nun golü ile 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi Eyüpspor, 1-0'lık skorla kaybetti.
Karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golü tecrübeli golcü Marco Paixao 68. dakikada attı.
EYÜPSPOR LİDERLİĞİ KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 50 puanda kalarak ikinci sıraya geriledi. Altay, 25 puana yükseldi.
Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
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