Samsunspor, Bandırmaspor'u farklı geçti

Samsunpsor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 22:21
Samsunspor, Bandırmaspor'u farklı geçti
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TFF 1. Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Karadeniz ekibi, rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmada Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada penaltıdan Ahmet Sagat, 71. dakikada Yunus Emre Çift, 80 ve 90. dakikalarda Moryke Fofana ve 85. dakikada Emre Demir attı.

SAMSUNSPOR 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bandırmaspor'da 29. dakikada Georgios Koutroubis ve 74. dakikda Cebio Soukou kırmızı kart gördü.

Samsunspor, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça yükseltti.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 51 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Bandırmaspor, 34 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Samsunspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Bandırmaspor, Adanaspor maçı olduğu için haftayı BAY geçecek.


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