Altay'dan ikinci kez şirketleşme kongresi!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 16:34

Güncelleme: 09.05.2024 - 16:35

Tarihi borç yüküyle transfer yasaklısı olarak 1'inci Lig'den düşen, kulüpteki maddi krizlerin önüne bir türlü geçemeyen Altay ikinci kez şirketleşme kongresi yapacak. Sezon başından beri yatırımcı arayıp şirketleşme yetkisi için ligin ilk yarısında da kongre düzenleyen siyah-beyazlılar, kulübün profesyonel futbol şubesinin kurulmuş-kurulacak veya mevcut bir şirkete devredilmesi için genel kurula gidecek.

Altay'ın şirketleşme kongresi 22 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da İzmir Atatürk Stadyumu içerisinde bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği'nin toplantı salonunda yapılacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamayacağı için kongre 29 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte düzenlenecek. Şirketleşmeyle ilgili üyelere bilgilendirme yapılacak kongrede yönetime bu konuda yetki verilecek. Altay'da camia içinden bir şirket kurularak ardından yatırımcı aranması gündemde.

VEDA MAÇI DEPLASMANDA

1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşmesi haftalar önce kesinleşen Altay cuma günü veda maçına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip 1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Ligde bu sezon borçları yüzünden Futbol Federasyonu Ulusal Kulüp Lisans Kurulu ve FIFA tarafında toplam 9 puanı silinen İzmir temsilcisi sondan ikinci sırada yer almıştı.