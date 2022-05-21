Altay'ın olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi
Altay Spor Kulübü'nün yeni başkanı belli oldu. İzmir ekibinde düzenlenen olağanüstü genel kurulu sonucunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi
Altay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ayhan Dündar seçildi.
Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurulda, divan kurulu başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu, 28 Nisan'da yapılan kongrede yaşanan kavgalardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Bize hiç yakışmadı. Aynı olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapalım" diye konuştu.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede, Ayhan Dündar ve Hakkı Küllü başkanlığında 2 liste yönetime talip oldu. Başkan adayı Küllü, oylar kullanılırken adaylıktan çekildiğini bildirdi.
Yapılan oylama sonucunda 73 oy alan Ayhan Dündar, başkanlığa seçildi.
Altay'ın yeni başkanı Dündar, yaptığı konuşmada, kulübün çıkmaza sürüklenmesini önleme amacıyla sorumluluk aldıklarını belirterek, "Gecemizi gündüzümüze katıp, kulübü layık olduğu noktaya taşımakla ilgili yapılması gereken ne varsa yapacağız. Cebimizde olanı son kuruşuna kadar vermek için tarihi bir sorumluluk alıyoruz. Camianın dinamiklerini bir araya getirmek adına şimdilik bu görevi almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Altay'ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Ayhan Dündar, Polat Özen, Berk Hızlıateş, Ahmet Avni Atayol, Umut Samaraz, Deniz Uğur Kemahlı, Turan Güven, Seza Sönmez Yaşar, Uğur Kocaman, Ogan Çaylayık, İhsan Saraç.
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