Altekma, Hüseyin Şahin'le tekrar anlaştı
Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, libero Hüseyin Şahin ile sözleşme yeniledi.
Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma, takım kaptanı libero Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı.
Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada, geçen sezon takımın yeniden Efeler Ligi'ne dönmesinde önemli katkı sağlayan Hüseyin'in çok çalışkan ve mücadeleci bir oyuncu olduğunu belirtti.
Bu doğrultuda kendisiyle tekrar anlaştıklarını kaydeden Tendik, "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin'in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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