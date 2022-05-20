Altınordu, futbolcu adaylarını kampa alıyor
Spor Toto 1.Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Altınordu, 3 ay sürecek bir kamp düzenleyeceğini; bu kampta 10-15 yaş aralığındaki futbolcu adaylarına eğitim vereceğini açıkladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, tesislerinde düzenleyeceği ve 3 ay sürecek kampta, 10-15 yaş aralığındaki futbolcu adaylarına eğitimler verecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında birçok kulübün düzenlemiş olduğu futbol kamplarının benzeri olan eğitimlerde futbolcu adayları, tesislerde ağırlanacak.
Futbol kampına katılan minikler, kulüp bünyesinde görev yapan antrenörlerden eğitim alacak.
Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak kamp, haftalık periyotlar halinde eylül ayının son haftasına kadar sürecek.
Beş gün boyunca Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı kalacak futbolcu adayları, futbol eğitimlerinin yanı sıra tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek kültürel aktivitelere katılacak.
Kamp sonunda eğitime katılanlara sertifika verilecek.
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