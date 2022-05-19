PFDK, Trabzonspor'a verilen cezaları açıkladı

Türkiye Futbol federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kararları açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2022 Perşembe, 21:01
PFDK, Trabzonspor'a verilen cezaları açıkladı
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor, 15.05.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor-Altay müsabakası sebebiyle PFDK'ya sevkedilmişti.

Trabzonspor'a verilen cezalar belli oldu:

? Çirkin ve kötü tezahürat: 50 Bin TL

? Usulsüz seyirci: 200 Bin TL

? Merdiven boşluklarının boş bırakmaması: 75 Bin TL

? Saha olayları: 128 Bin TL

? Yayın talimatlarına aykırı hareket: 32 Bin TL

? Akreditasyon Sisteminin İşletilmemesi: 32 Bin TL


TFF PFDK trabzonspor

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