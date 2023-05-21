Altınordu, TFF 2. Lig'e düştü!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 18:44

Güncelleme: 21.05.2023 - 18:47

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu, deplasmanda Çaykur Rizespor konuk oldu.

Karşılaşma 0-0 sonuçlanırken Altınordu, 9 sezon mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig'e veda ederek TFF 2. Lig'e düştü.

İzmir ekibi 35 puanla 16. sırada kalırken Çaykur Rizespor ise puanını 68'e yükselterek Süper Lig'e yükseldi.

Denizlispor ve Altınordu'nun düşmesiyle TFF 1. Lig'e veda eden tüm takımlar belli oldu.